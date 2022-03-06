Уотфорд, Великобритания, 6 марта, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Сегодня, 6 марта, футбольный клуб «Уотфорд» в матче 28-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 примет лондонский «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

ФК «Арсенал»

Стартовые составы команд:

«Уотфорд»: Бен Фостер, Хассан Камара, Крэйг Кэткарт, Кико Фемения, Самир, Имран Луза, Том Клеверли, Мусса Сиссоко, Жуан Педро, Эммануэль Деннис, Хуан Камило Эрнандес.

«Арсенал»: Эрон Рамздейл, Киран Тирни, Габриэл, Бен Уайт, Седрик Соареш, Томас Парти, Гранит Джака, Мартин Эдегор, Букайо Сака, Габриэл Мартинелли, Александр Ляказетт.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном. Ассистенты главного судьи — Ли Беттс и Ричард Уэст.

В последний раз «Уотфорд» и «Арсенал» играли между собой 7 ноября 2021 года в матче одиннадцатого тура чемпионата Англии. Тот матч завершился минимальной победой «канониров» со счетом 1:0 благодаря голу Эмиля Смит-Роу на 56-й минуте встречи.