Новосибирск, 6 марта, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Новосибирским минтрансом в 2021 году не были достигнуты некоторые целевые показатели областных госпрограмм. Также не выполнено мероприятие плана по ликвидации участков концентрации ДТП на сети территориальных автодорог. Это выяснилось в ходе прокурорской проверки.

Ysia.ru Прокуратура

«Выявлены факты нарушения порядка рассмотрения заявлений перевозчиков об установлении, изменении межрегиональных маршрутов регулярных перевозок; осуществления ненадлежащего контроля за деятельностью перевозчиков; длительного непринятия достаточных мер по жалобам граждан на неудовлетворительную организацию пассажирских перевозок; непроведения проверок соблюдения ООО «ГАПП 9» условий перемещения, хранения, возврата задержанных транспортных средств; неразмещения, неполного размещения на интернет-сайте министерства информации о его деятельности», — уточнили в ведомстве.

Прокуратура внесла представление министру транспорта и дорожного хозяйства региона.