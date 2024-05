Оттава, 6 марта, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Канадский джазовый коллектив BADBADNOTGOOD представил новый сингл под названием Open Channels. Об этом 5 марта рассказал портал NME.

NME Группа BADBADNOTGOOD

Трек был загружен на стриминговые сервисы в начале недели и представляет собой эмбиентный джаз хронометражем четыре с половиной минуты.

К треку прилагалось музыкальное видео, снятое режиссером Сильвеном Шоссе в черно-белых тонах. Трек взят из последнего альбома группы Talk Memory, но ранее был доступен только для тех, кто приобрел физические копии. В альбом, который стал их первым полноформатным релизом с 2016 года, вошли синглы Signal From The Noise и Beside April, а также другие композиции.