6 марта 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили сообщение The Washington Post о том, что Соединенные Штаты Америки решили подготовить план на случай изгнания Владимира Зеленского с Украины и его работы из Польши.

Оксана Переможенко, , 17:11 — REGNUM Соединенные Штаты Америки решили подготовить план на случай изгнания Владимира Зеленского и его работы из Польши. Об этом пишет The Washington Post.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Уточняется, что администрация американского президента рассматривает возможность, при которой Владимир Зеленский возглавит украинское правительство «в изгнании» в Польше.

«Составляем запасные планы на каждый возможный случай», — сообщил изданию источник в администрации США.

Читайте также: The Washington Post сообщила о плане США на случай изгнания Зеленского

Новость обсудили в телеграм-канале «Запрещённая Украина».

«The Washington Post пишет, что США решили подготовить план на случай изгнания Владимира Зеленского и его работы из Польши. Правительство «в изгнании» будет руководить операциями сил сопротивления, которым Запад продолжит поставлять оружие против ВС РФ. Опыт [бывшего кандидата в президенты Белоруссии] Светланы Тихановской должен помочь президенту», — с сарказмом пишет автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

«К Тихановской. Лет через 10 у США будет своя команда руководителей», — не без сарказма пишет один из комментирующих.

«Беги, клоун (речь о Зеленском. — О. П.), беги, да захвати с собой… [бандеровцев]!» — не выдержал Александр.

«В наркодиспансер, а потом на скамью подсудимых Зелю (Зеленского. — О. П.)», — призвал Egor.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Его уже в Голливуд позвали на главную роль «кровавый клоун», — с сарказмом добавил Pacifist at War.

«Скорее бы всё решили. Этот клоун… свою роль отыграл на бис… Пусть договорятся, хватит мирными прикрываться», — призвала Ирина.

«Бродячий цирк», — не без сарказма отреагировала Наталья Б.

«А о полутора миллионах украинских беженцев они позаботиться не хотят? Нет таких планов?» — не без возмущения задался вопросом один из участников обсуждения.

«До последнего украинца… Он (Зеленский. — О. П.) на это способен», — подытожила Татьяна Л.

Отметим, позже советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью украинскому изданию «Страна» опроверг информацию газет Washington Post и The Sun о подготовке Западом эвакуации Владимира Зеленского из украинской столицы за границу.

«Вы же понимаете, что это психология, чисто внутренние мотивы. Оставаться со своей страной. Бороться за будущее. Защищать своих людей. Для президента Зеленского лично никогда не было такого выбора — уехать или остаться», — сказал украинский чиновник.

Напомним, 4 марта советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк «для безопасности президента» отказался назвать местонахождение главы Украины Владимира Зеленского.