Новосибирск, , 16:13 — REGNUM Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП СКИФ) подписал соглашение о сотрудничестве с Объединённым институтом ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне. Об этом пишет журнал «Наука в Сибири».

Проект СКИФа Akademgorodok2.ru

Главной сферой сотрудничества станет помощь в создании информационно-технологической инфраструктуры нового ускорителя частиц. Специалисты ОИЯИ имеют большой опыт в создании и развитии такой инфраструктуры для экспериментов на Большом адронном коллайдере в ЦЕРН.

«Мы готовы поделиться нашим опытом с коллегами мегапроекта СКИФ в создании и развитии инфраструктуры хранения, обработки и анализа данных для этого проекта, а также её интеграции в распределенную среду проектов класса мегасайенс», — отметил директор лаборатории информационных технологий ОИЯИ Владимир Кореньков.

Также ОИЯИ примет участие в профессиональной подготовке специалистов для обеспечения работы информационно-технологической инфраструктуры ЦКП СКИФ.

Сибирский кольцевой источник фотонов строится в наукограде Кольцово в Новосибирской области. Установка спроектирована в Институте ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН. Этот ускоритель является одним из крупнейших российских проектов в области научно-исследовательской инфраструктуры. Строительство ведётся в рамках проекта «Академгородок 2.0».

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