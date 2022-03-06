Самара, 6 марта, 2022, 16:11 — ИА Регнум. 6 марта в Самаре на стадионе «Самара Арена» «Крылья Советов» в матче 20-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 сыграли вничью с тульским «Арсеналом». Основное время встречи завершилось со счетом 2:2.

Tularegion.ru Арсенал

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Владислав Сарвели (52' Максим Глушенков) и арендованный из казанского «Рубина» Иван Игнатьев (83' Глен Бейл). Голы «пушкарей» забили Кингс Кангва (13') и Джордже Деспотович (70').

Бригада арбитров: Павел Шадяханов | Андрей Болотенков | Константин Шаламберидзе | Антон Анопа | Виталий Мешков.

Составы команд:

«Крылья Советов»: Иван Ломаев, Александр Солдатенков, Юрий Горшов, Глен Бейл, Матео Барач, Денис Якуба (Дмитрий Цыпченко, 72'), Роман Ежов (Сергей Пиняев, 80'), Антон Зиньковский, Фернандо Костанца, Владислав Сарвели (Александр Коваленко, 89'), Максим Глушенков (Иван Игнатьев, 73').

«Арсенал»: Антон Коченков, Игорь Смольников, Данил Степанов, Максим Беляев, Иван Новосельцев, Аяз Гулиев (Георги Костадинов, 79'), Горан Чаушич, Кингс Кангва, Эванс Кангва (Ансор Хабибов, 90'), Зурико Давиташвили (Артем Суханов, 87'), Джордже Деспотович (Евгений Марков, 78').

На данный момент «Крылья Советов» с восемью одержанными победами и 28-ю набранными очками занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Арсенал», набрав двадцать очков, поднялся на двенадцатую строчку.