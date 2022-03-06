Москва, , 16:04 — REGNUM Более 150 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом 6 марта свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Самолет albert22278

Так, по состоянию на 16:02 мск в аэропорту «Домодедово» задержано 13 рейсов, еще 27 отменено; в аэропорту «Внуково» задержано 13 авиарейсов, еще 30 отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано 23 рейса, еще 27 отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, 6 марта в Гидрометцентре России объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы.