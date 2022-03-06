Москва, , 15:59 — REGNUM 6 марта в Москве на стадионе «РЖД Арена» «Локомотив» в матче двадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 одержал минимальную победу над «Химками» со счетом 3:2.

Локомотив настраивается на матч Алексей Колчин © ИА REGNUM

Разницу сделали новички «железнодорожников» Гирано Керк (8' Дмитрий Баринов), Вильсон Изидор (21' Дмитрий Баринов) и Ян Кухта (80' Рифат Жемалетдинов). В составе гостей дублем отметился Дидье Ламкель Зе, арендованный из «Антверпена».

Статистика матча («Локомотив"/ «Химки»)

Удары 19/10

Удары в створ 9/4

Владение 53%/47%

Угловые 6/7

Нарушения 13/14

Составы команд:

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов (Ненахов, 73'), Мампаси, Рыбус, Баринов, Марадишвили, Жемалетдинов, Бабкин, Керк (Рыбчинскиц, 68'), Изидор (Петров, 88'), Кухта.

«Химки»: Лантратов, Тихий, Волков, Виллемен, Глушаков, Жирков (Набиуллин, 34'), Главчич (Руденко, 53'), Камышев (Сабович, 86'), Кухарчук, Зе, Боженов (Магомедов, 54').

«Локомотив», одержав восьмую победу в сезоне и набрав 31 очко, обошел «Краснодар» и «Ахмат» и поднялся на пятую позицию. «Химки» с четырнадцатью очками остались на последней строчке.