Тюмень, , 15:58 — REGNUM В селе Червишево Тюменского района в 2022 году отремонтируют Центральный проезд. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области.

План ремонта дорог в Червишево на 2022 год Пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

Напомним, жители села Червишево неоднократно обращались к местным властям с жалобами на разбитые дороги. Сельчане даже обращались в прокуратуру.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» подрядчик уложит более пяти тысяч квадратных метров асфальта протяжённостью более километра. Работы будут вести на участке от ул. Строителей до ул. Озёрной. По условиям контракта ремонт дороги в селе Червишево завершат к середине октября.

Отмечается, что по Центральному проезду расположены административные здания, учреждения образования, культуры и спорта. Кроме того, в селе Червишево в 2022 году будет отремонтирована ул. Садовая, которая пересекает Центральный проезд и выходит на федеральную трассу.