Москва, , 15:37 — REGNUM Первый выпуск разговорного шоу «АнтиФейк» о технологиях создания фальшивых новостей выйдет в эфире Первого канала 6 марта. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Враньюс. Фейк. СМИ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ведущим программы стал журналист Александр Смол. Ранее он вёл на Первом канале передачу «Видели видео?».

Новая передача будет посвящена теме фальшивых новостей, которые могут распространяться через социальные сети и другие интернет-платформы. В программе примут участие специалисты по информационной безопасности, военные и другие эксперты.

«Разберём популярные технологии изготовления фальшивых новостей», — заявил Смол.

Посредством видеосвязи авторы программы пообщаются с экспертами других стран и военными корреспондентами из ДНР и ЛНР. Также в шоу примут авторы видео и фото, которые позже использовались для создания фальшивых новостей. Премьера состоится в 18:20 по московскому времени.