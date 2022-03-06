Москва, 6 марта, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Первый выпуск разговорного шоу «АнтиФейк» о технологиях создания фальшивых новостей выйдет в эфире Первого канала 6 марта. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Враньюс. Фейк. СМИ

Ведущим программы стал журналист Александр Смол. Ранее он вёл на Первом канале передачу «Видели видео?».

Новая передача будет посвящена теме фальшивых новостей, которые могут распространяться через социальные сети и другие интернет-платформы. В программе примут участие специалисты по информационной безопасности, военные и другие эксперты.

«Разберём популярные технологии изготовления фальшивых новостей», — заявил Смол.

Посредством видеосвязи авторы программы пообщаются с экспертами других стран и военными корреспондентами из ДНР и ЛНР. Также в шоу примут авторы видео и фото, которые позже использовались для создания фальшивых новостей. Премьера состоится в 18:20 по московскому времени.