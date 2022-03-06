Вашингтон, , 15:15 — REGNUM В нынешнем кризисе на Украине виноваты США, которые еще в 2014 году создали миф про якобы имеющую место «агрессию России по отношению к Восточной Европе» и желание президента РФ Владимира Путина воссоздать СССР. Такое мнение высказал 5 марта американский политолог, автор теории наступательного реализма Джон Миршаймер в интервью изданию The New Yorker с говорящим названием «Почему Джон Миршаймер винит США в кризисе на Украине».

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Как утверждает политолог, никто в США всерьез не считал Россию угрозой до 22 февраля 2014 года. При этом, по его словам, расширение НАТО и ЕС, а также превращение Украины, Грузии и других стран «в либеральные демократии» были направлены на создание «гигантской зоны мира», которая должен была распространиться по всей Европе, включая и восточную, и западную ее части.

«Случилось то, что разразился этот крупный кризис (на Украине в 2014 году), и нам пришлось на кого-то возложить вину. Мы, конечно, никогда не собирались винить себя. Мы собирались обвинить русских. Поэтому мы придумали эту историю о том, что Россия склоняется к агрессии в Восточной Европе про то, что Путин помешан на создании «большой России» или даже на воссоздании Советского Союза», — сказал Миршаймер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин в разговоре с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом подтвердил готовность Москвы к диалогу с украинскими властями и зарубежными партнерами для урегулирования конфликта.