Москва, , 15:14 — REGNUM Фонд поддержки регионального кино Союза кинематографистов России начнёт работу 10 марта 2022 года. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Кинофестиваль (сс) geralt

В состав совета фонда вошли представители Союза кинематографистов России, Государственного центрального музея кино, Москино, ВГТРК, а также правительств нескольких регионов РФ. Первым проектом фонда стал конкурс документальных фильмов «Россия — взгляд в будущее».

Приём заявок от конкурсантов начнётся 10 марта. Победители получат поддержку на производство кино с общим бюджетом 150 млн рублей. Половина бюджета будет направлена на поддержку документальных работ продолжительностью от 75 до 90 минут, вторая часть — на короткометражные работы от 15 до 25 минут.

В 2022 году фонд примет участие в организации ещё нескольких проектов. Одним из этих проектов станет конкурс социальных роликов «Хорошая история».

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