Орел, , 15:09 — REGNUM Счета детских садов и школ Орла должны быть разблокированы до конца марта, об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Школьное питание

Правительством региона выделено 160 млн рублей на погашение долгов муниципальных школ и дошкольных учреждений. Для оперативной разблокировки счетов администрация Орла попросила горсовет провести внеочередное заседание 10 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, проблемы с долгами школ и детсадов Орла, прежде всего, перед поставщиками питания, сохраняются на протяжении нескольких лет. На 1 февраля 2022 года сумма блокировки учреждений дошкольного и общего образования составляет 103,8 млн рублей. Общий долг учреждений перед организациями общественного питания и поставщиками продуктов составляет 112,3 млн рублей.