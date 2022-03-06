Сургут, Югра, , 15:05 — REGNUM В Югре житель Сургута выплатит 250 тыс. рублей семилетней девочке, которую искусала его собака. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Злая собака U.S. Air Force

В результате нападения собаки ребёнок получил телесные повреждения и был госпитализирован. Суд удовлетворил заявленные прокуратурой требования и взыскал с хозяина животного в пользу пострадавшей девочки 250 тыс. рублей в счёт нанесённого морального вреда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Республике Алтай на уходящей неделе зарегистрировано десять случаев нападения собак на людей.

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