Сургут, Югра, 6 марта, 2022, 15:05 — ИА Регнум. В Югре житель Сургута выплатит 250 тыс. рублей семилетней девочке, которую искусала его собака. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

U.S. Air Force Злая собака

В результате нападения собаки ребёнок получил телесные повреждения и был госпитализирован. Суд удовлетворил заявленные прокуратурой требования и взыскал с хозяина животного в пользу пострадавшей девочки 250 тыс. рублей в счёт нанесённого морального вреда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Республике Алтай на уходящей неделе зарегистрировано десять случаев нападения собак на людей.