Москва, 6 марта 2022, 14:54 — REGNUM Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с президентом России Владимиром Путиным дал критическую оценку «оголтелой кампании» Запада по дискриминации русской культуры и ее деятелей. Об этом 6 марта сообщили в Кремле.
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Кроме того, Эрдоган заявил, что Турция готова как можно скорее способствовать решению украинской проблемы мирными методами, сообщили в канцелярии Эрдогана.
В то же время, Путин проинформировал коллегу из Турции о ходе специальной военной операции по защите Донбасса, а также разъяснил поставленные основные цели и задачи.
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