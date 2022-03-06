Москва, , 14:54 — REGNUM Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с президентом России Владимиром Путиным дал критическую оценку «оголтелой кампании» Запада по дискриминации русской культуры и ее деятелей. Об этом 6 марта сообщили в Кремле.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган Kremlin.ru

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Кроме того, Эрдоган заявил, что Турция готова как можно скорее способствовать решению украинской проблемы мирными методами, сообщили в канцелярии Эрдогана.

В то же время, Путин проинформировал коллегу из Турции о ходе специальной военной операции по защите Донбасса, а также разъяснил поставленные основные цели и задачи.

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