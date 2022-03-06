Москва, , 14:52 — REGNUM Документы 4-ой бригады оперативного назначения национальной гвардии Украины, которая располагается в городе Гостомеле Киевской области, оказались в ходе спецоперации ВС РФ по защите Донбасса в распоряжении российских военнослужащих. Об этом 6 марта сообщили в Минобороны РФ.

Глава НАТО Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский President.gov.ua

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Военные РФ получили карты и планы боевого применения, а также приказы и распоряжения, которые указывают на тесное взаимодействие нацгвардии Украины со структурами НАТО и практическую подготовку натовцами бойцов украинской нацгвардии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин проинформировал коллегу из Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о ходе специальной военной операции по защите Донбасса, а также разъяснил поставленные основные цели и задачи.