Москва, 6 марта, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проинформировал коллегу из Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о ходе специальной военной операции по защите Донбасса, а также разъяснил поставленные основные цели и задачи. Об этом 6 марта сообщили в Кремле.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

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Отмечается, что Путин подтвердил готовность российской стороны к диалогу с украинскими властями и зарубежными партнерами для урегулирования конфликта.

Ранее сообщалось, что переговоры между Эрдоганом и Путиным, посвященные ситуации на Украине, завершились, они продлились около часа.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Вооруженные силы РФ наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.