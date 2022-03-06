Анкара, , 14:43 — REGNUM Переговоры между президентами Турции и РФ Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным, посвященные ситуации на Украине, завершились, они продлились около часа, передает TRT Haber.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган Kremlin.ru

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«Переговоры, посвященные Украине, только что завершились, продлились около часа», — отмечается в сообщении.

Ранее представитель лидера Турции сообщил, что Эрдоган в ходе переговоров с Путиным озвучит ему предложения Анкары по Украине.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Вооруженные силы РФ наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.