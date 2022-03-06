Москва, , 14:31 — REGNUM Специалисты холдинга «Росэлектроника» (входит в Ростех) продемонстрировали заказчикам работу платформы «Аэромобильный лоцман» для автоматического контроля акватории Северного морского пути. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Северный морской путь Karine Langlois

Киберфизическая платформа «Аэромобильный лоцман» представляет собой систему из беспилотников и программно-аппаратного комплекса. Летательные аппараты оборудованы радиолокационными станциями, которые передают оператору гидрографическую и гидрометеорологическую информацию.

Беспилотники для платформы разрабатываются на базе аппаратов российского производства. Они способны работать на протяжении 6 часов при скорости ветра до 25 метров в секунду.

Работа платформы была продемонстрирована в ледовой акватории Ладожского озера. С действием системы познакомились представители «Гидрографического предприятия» госкорпорация «Росатом». По результатам испытаний заказчик высказал пожелания, которые помогут повысить эффективность работы комплекса.

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