Донецк, , 14:31 — REGNUM ВСУ поставили охрану вокруг дома в Мариуполе, где накануне произошел взрыв, поэтому непонятно, что там происходит. Об этом 6 марта заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

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«Этот взрыв дома … в Мариуполе, его и украинская сторона подтверждает. Но информации никакой нет, она блокируется. По периметру поставлена охрана, никого туда не подпускают. Что там происходит, и что с людьми, мы тоже не знаем», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства подрыва жилого дома боевиками «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Мариуполе.