6 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что американский президент Джо Байден оговорился, перепутав Россию и Украину.

Мирослава Романенко, , 15:50 — REGNUM Президент США Джо Байден оговорился, перепутав Россию и Украину.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«Что происходит на международном уровне? Как вы знаете, Путин решил вторгнуться в Россию. Как мы до этого дошли?» — сказал он в интервью, фрагмент которого опубликован в видеохостинге YouTube.

Вероятно, американский лидер имел в виду Украину, где Россия проводит спецоперацию с 24 февраля.

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Очередную оговорку американского президента обсудили в телеграм-канале аналитика, публициста и блогера Андрея Ваджры, а также в телеграм-канале известного украинского юриста Татьяна Монтян.

«Деменция прогрессирует…» — с сарказмом написал ymka.

«Таблетки опять принять забыл… ничего нового», — отметил Peps.

«Не такой уж он и дурак, во всяком случае, текущий момент понял точно», — добавил Sergio C.

«Дедушка старый, ему всё равно», — не без сарказма отреагировала Ilya A.

«Украинцы у него иранцы, всё смешалось — люди, кони… Они думали, они будут унижать Россию, пока не подчинят ее себе… И не ожидали, что Путин пойдет в наступление… У темных агония и предсмертные судороги», — отметила Нина Ивановна.

«Оговорочка по Фрейду, как говорят. Это и правда Россия», — подчеркнул Dmitry Z S.

«А он вообще знает, кто такой Путин?» — шутит Svyatoslav D.

«И у этого человека есть доступ к ядерной кнопке», — с сарказмом добавила Yuliya G.

«Складывается впечатление, что они не знают, где вообще Украина и Россия», — написал Андрей Г.

«Жесть, они что, одну пачку таблеток с Зелей (Зеленским — М. Р.) съели, но на кого как подействовало…» — пошутил Nikolay.

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«Так они там все такие, то флот в Белоруссию направят, то Ростовскую область не признают территорией России, то газ качают из Европы в Россию», — отметил Leto2022.

«Задача у них одна. Что еще названия помнить всякие ненужные? Дед в возрасте всё-таки», — пишет Алексей.

«У деда рейтинг уже приближается к историческими минимумам», — добавила Ксения.

«А ещё катили бочку на дорогого Леонида Ильича!» — с сарказмом отметил Максим.

«Старый поэтому и «на троне», чтобы на него всё списать!!!» — выразила свое предположение ZhH.

«Американский Кличко», — написала Анна.

Виталий Кличко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Грешно смеяться над больными людьми», — добавила Мaйра У.

«Дед говорит то, что думает. Для них что Украина, что Россия — один… [хрен]», — добавил Viktor E.

«Он-то, понятно, уже углубился в сенильное слабоумие, но те, кто пишут ему тексты — маловероятно. Есть ощущение, что он просто издевается, стебется над происходящим», — написала Анастасия Г.

«Это было бы очень смешно, если бы не было так грустно. К власти не последней страны мира поставили глубоко пожилого человека, со всеми вытекающими из этого проблемами», — отреагировал ITUSin.

«А я вот согласен с Байденом! Путин вошёл в Россию!!! Проект Украина закрыт!» — пишет Валентин.

«Я помню в 80-е годы «Голос Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) смеялись после очередной смерти старого генсека, и мне было стыдно за свою страну. Теперь мне стыдно за тот свой стыд», — подытожила Ксю.

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