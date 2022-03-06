Орел, , 14:25 — REGNUM Муниципальное унитарное предприятие «Трамвайно-троллейбусное предприятие» Орла получит помощь в сумме более 100 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. Деньги выделены «на стабилизацию деятельности» по поручению губернатора.

Орловские трамваи Пресс-служба администрации Орла

Общая помощь предприятию с учётом заложенных в бюджете Орла 8,1 млн рублей составит 108,1 млн рублей.

Как пояснили в мэрии, выделенные деньги позволят транспортному МУПу погасить задолженность по налогам и сборам в размере 30 млн рублей, расплатиться с долгами по лизингу автобусов за период с сентября 2021 года по апрель 2022 года в размере 15 млн рублей, ликвидировать долг за потреблённую электроэнергию (42−47 млн рублей), а также рассчитаться с прочими кредиторами, на эти цели направят 14 млн рублей. Погашение долгов планируют начать уже с 9 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года сотрудники МУП «ТТП» сообщили о критической ситуации на предприятии: огромном уровне износа подвижного состава, нехватке кадров, отсутствия средств для технического обслуживания подвижного состава. Кризис на ТТП длится годами — единственное в Орле муниципальное транспортное предприятие периодически получает банкротные иски от энергетиков.

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