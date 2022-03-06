Москва, , 14:22 — REGNUM Видеозапись, на которой запечатлены взятые в плен военнослужащие ВСУ, которые звонят своим родным, чтобы успокоить их о своей судьбе, обнародовало 6 марта Минобороны России.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

На видео пленные солдаты ВСУ звонят своим матерям и успокаивают их, что они живы и здоровы, их нормально кормят и с ними хорошо, гуманно обращаются. Также пленные обещают своим родным, что в скором времени вернуться домой.

При этом ранее Минобороны РФ неоднократно сообщало о пытках немногочисленных пленных российских военнослужащих со стороны киевских боевиков, сравнимых с пытками немецких нацистов во времена Великой Отечественной войны. В российском оборонном ведомстве предупредили, что все причастные к этому понесут суровое наказание.

Как сообщало, ранее заместитель главы Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что украинская сторона отказалась гарантировать режим тишины в Мариуполе и Волновахе.