Орел, 6 марта, 2022, 14:17 — ИА Регнум. На 34,7% увеличился объём строительных работ в Орловской области по итогам января 2022 года по отношению к тому же периоду 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 6 марта.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

Общий объём строительных работ в январе 2022 года составил 1,6 млрд рублей. В регионе введено в строй 822 квартиры общей площадью жилых помещений 59,2 тыс. кв. м — это в 3,2 раза больше того же периода прошлого года.

В январе организации-застройщики сдали в эксплуатацию 715 квартир общей полезной площадью 39,0 тыс. кв. м в четырёх жилых домах. Индивидуально построено и введено 107 жилых домовобщей полезной площадью 20,2 тыс. кв. м. Это 34,2% от всего объема жилья, введенного в январе 2022 года.