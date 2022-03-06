Тюмень, 6 марта, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Под Тюменью в столкновении легкового автомобиля с большегрузом погибла женщина и малолетний ребёнок. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.

Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области На месте аварии

Дорожно-транспортное происшествие случилось 6 марта под Тюменью, на 35-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск. По предварительным данным, автомобиль «Тойот Камри» вынесло на встречную полосу, произошло столкновение с большегрузом «КамАЗ».

В «Тойоте» ехала семья из Тюмени, которая возвращалась из Омутинского района от родственников. Во время столкновения транспорта 34-летнюю беременную женщину и ее двухлетнюю дочь выбросило из машины. Обе погибли.

Водителю «Тойоты» оказана медпомощь на месте аварии. Он пояснил, что девочка перевозилась в детском автокресле. Обстоятельства трагедии выясняются.

В Госавтоинспекции по Тюменской области предупреждают: из-за сильного снегопада обстановка на дорогах региона сложная. Водителей просят выбирать соответственную скорость и соблюдать дистанцию.