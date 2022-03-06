Донецк, , 14:01 — REGNUM Эвакуация жителей из Донецка официально прекращена, но люди из-за обстрелов стараются перемещаться вглубь города. Об этом 6 марта сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«Эвакуация официально … ее прекратили. Но люди, которые проживают в районе Петровский, Киевский, Кировский, Куйбашевский, стараются сейчасперемещаться или в центр, или в глубину», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24»

Ранее сообщалось, что наступательные действия ДНР идут по плану. Об этом 6 марта заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, обстрелы ДНР со стороны ВСУ продолжаются, за сутки ранены 13 гражданских, повреждены 14 домов, ВСУ бьют по объектам жизнеобеспечения.

Читайте ранее в этом сюжете: Басурин: наступательные действия идут по плану