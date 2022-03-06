Новости сюжета
«Специальная военная операция России на Украине»
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «Медиазоны"* по требованию Генпрокуры
*«Медиазоны" — запрещённая в России организация
Москва,
6 марта 2022, 13:58 — REGNUM Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «Медиазоны» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) по требованию Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 г. Об этом следует из данных РКН.
Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»
Роскомнадзор ранее потребовал от ряда российских СМИ, включая «Медиазону» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), удалить недостоверную информацию относительно военной операции по демилитаризации Украины.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной “империи лжи” создает России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сказал президент. Он также призвал солдат украинской армии сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.