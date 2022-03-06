* «Медиазоны" — запрещённая в России организация

Москва, , 13:58 — REGNUM Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «Медиазоны» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) по требованию Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 г. Об этом следует из данных РКН.

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Роскомнадзор ранее потребовал от ряда российских СМИ, включая «Медиазону» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), удалить недостоверную информацию относительно военной операции по демилитаризации Украины.