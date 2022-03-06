Горно-Алтайск, , 13:53 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки выявлено 134 новых случая заражения коронавирусом. В ковидные стационары госпитализирован 41 больной, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

По данным регионального штаба, наибольший прирост носителей зафиксирован в Горно-Алтайске, где выявили 28 новых случаев заражения. Диагноз также подтвердился у жителей Улаганского, Майминского, Онгудайского и других районов. Общее число случаев инфицирования с начала пандемии достигло 32 597.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период — 635, в том числе 587 — от COVID-19, 48 — от иных причин. Число выздоровевших пациентов: за отчётные сутки — 90, за весь период — 26 264», — добавили в региональном оперштабе.