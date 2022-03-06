Лас-Вегас, США, 6 марта, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова, являющегося бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, включили в Зал славы организации. Об этом 6 марта сообщает пресс-служба UFC.

Иван Шилов ИА REGNUM Хабиб Нурмагомедов

«Орёл приземлился в Зале славы UFC. Поздравляем Хабиба с тем, что он стал первым бойцом, пополнившим Зал славы UFC в 2022 году», — говорится в сообщении пресс-службы в соцсети Instagram.

При этом в зал славы UFC включают особо выдающихся спортсменов и людей, оказавших судьбоносное влияние на развитие организации и спорта. Хабиб Нурмагомедов первый житель России, включенный в этот зал.

Отметим, 33-летний ни разу непобежденный российский боец за время своей карьеры в ММА одержал 29 побед, став чемпионом UFC в легком весе и завершив карьеру в октябре 2020 года.