Екатеринбург, 6 марта, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Из Екатеринбурга отправлена вторая партия гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса. 6 марта уехало 12 тонн груза.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Загрузку фуры осуществили волонтёры объединённого штаба акции #МыВМЕСТЕ. Среди собранного — продукты питания и различные вещи, в том числе для детей.

Первая партия была отправлена 22 февраля. Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля из республик Донбасса объявили эвакуацию.