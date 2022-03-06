Луганск, , 13:40 — REGNUM Повреждения из-за обстрела киевских боевиков получил Стахановский завод ферросплавов, который находится в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 6 марта сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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«В результате артиллерийского обстрела населенного пункта Стаханов получил повреждения Стахановский завод ферросплавов», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что также в результате артиллерийского обстрела ВСУ поселка Калиново были повреждены пять домов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что число беженцев с Украины за последние 10 дней превысило 1,5 млн человек.