Сочи, Краснодарский край, 6 марта, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Сход селя произошёл в Сочи утром 6 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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Сход селя произошёл в районе Якорной щели. Грязекаменная масса сошла на железнодорожные пути.

«Для ликвидации последствий схода грязекаменной массы направлены силы и средства РСЧС в количестве 15 человек, 2 единицы техники. Контактные линии и сети железнодорожных путей не повреждены. Движение не перекрывалось», — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта сель сошёл на участок железной дороги на перегоне Якорная Щель — Чемитоквадже в Сочи, в результате было задержано несколько поездов.