Москва, 6 марта, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Телеграм-канал политолога, члена Совета при президенте России по межнациональным отношениям и председателя правления Федеральной национально-культурной автономии «Украинцы России» Богдана Безпалько был взломан сегодня. Об этом ИА REGNUM сообщил сам политолог.

Личный архив Богдана Безпалько Богдан Безпалько

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«Мой канал взломали сегодня, в первой половине дня. Я был в церкви, мне стали звонить мои друзья и коллеги. Они мне и сообщили, что мой канал взломан, судя по размещаемому контенту, украинскими или сочувствующими хакерами», — заявил Безпалько.

Эксперт призвал не верить тем публикациям, что размещаются на канале от его имени и носят проукраинский характер.

«Прошу также считать эту публикацию обращением в правоохранительные органы», — сказал Безпалько.

Напомним, что 24 февраля началась спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. После начала спецоперации на граждан России обрушился вал звонков и сообщений, ряд сайтов госорганов РФ были взломаны или доступ к ним был затруднён.