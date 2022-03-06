Курган, 6 марта, 2022, 13:32 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 6 марта с коронавирусной инфекцией госпитализировано 89 человек, выписались по выздоровлению 1555. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Всего за сутки выявлен 701 заражённый коронавирусом курганец, на 51 человека меньше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус.рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 6 марта выявлено 92 100 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 82 693 человека, скончались 1230 пациентов (на девять человек больше, чем днём ранее).