Киев, , 13:32 — REGNUM Число беженцев с Украины за последние 10 дней превысило 1,5 млн человек, заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

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«Более 1,5 млн беженцев с Украины перебрались за 10 дней в соседние страны — этот кризис с беженцами в Европе растет самыми быстрыми темпами со времен Второй мировой войны», — написал он в Twitter.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима».

Для этого планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины».