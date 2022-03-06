Сочи, Краснодарский край, , 13:30 — REGNUM В Сочи в 2022 году планируется сдача семи проблемных жилых комплексов, новые квартиры получат 2,2 тысячи дольщиков. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

Долгострой Наталья Прокофьева © ИА REGNUM

В частности, при помощи привлечённых инвесторов планируется сдача ЖК Горка по ул. Первомайской, ООО «Океан» по ул. Демократической, ООО «УКС №25» по ул. Новоселов, АК «Горизонт» по ул. Просвещения. Также силами застройщиков завершат объекты ООО «Альпик» по ул. Краевско-Греческой и ООО «БГ-инвест» по ул. Туапсинской. Долгострой ООО «Мацестареалстрой» по ул. Измайловской планируется ввести в эксплуатацию в судебном порядке.

Кроме того, сообщили в пресс-службе, с начала года в Сочи выявлено 33 факта самовольного строительства.

Отметим, всего в 2022 году в Краснодарском крае планируется сдать 85 домов-долгостроев.