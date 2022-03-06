Селенгинский район, Бурятия, , 13:28 — REGNUM 13-летнего школьника из Бурятии наградили ведомственной наградой МЧС России за спасение утопающего. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, церемония состоялась в эфире федерального телеканала.

На льду Jedidja

Инцидент, едва не завершившийся трагедией, произошёл 14 ноября 2021 года в Селенгинском районе республики. Увидев катающегося на льду озера мальчика, семиклассник попытался его предупредить о том, что лёд ещё тонкий. Однако в этот момент тот провалился в воду.

Не растерявшись, подросток бросился на живот и начал подползать к полынье. Вспомнив наставления спасателей, которые недавно побывали в его школе, он приблизился к ребёнку и вытащил из воды.

«Конечно, ребёнку, оценить опасность, когда он приходит на помощь, очень сложно. Тем не менее, он предпринял грамотные, взвешенные действия, благодаря чему спас младшего товарища — своего друга», — рассказал начальник управления безопасности людей на водных объектах МЧС России Дмитрий Тарасов.

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