Брюссель, 6 марта 2022, 13:26 — REGNUM Глава Европейского совета Шарль Мишель завил, что Евросоюз (ЕС) не находится в состоянии войны с Россией из-за конфликта на Украине.
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«ЕС не находится в состоянии войны с Россией», — сказал Мишель в интервью французскому изданию Le Journal du Dimanche.
При этом он добавил, что ЕС «на всех уровнях» поддерживает дружественную Украину.
«С Россией … мы сохраняем открытыми все каналы связи», — пояснил Мишель.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент страны Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
Вооруженные силы РФ наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.