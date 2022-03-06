Брюссель, , 13:26 — REGNUM Глава Европейского совета Шарль Мишель завил, что Евросоюз (ЕС) не находится в состоянии войны с Россией из-за конфликта на Украине.

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«ЕС не находится в состоянии войны с Россией», — сказал Мишель в интервью французскому изданию Le Journal du Dimanche.

При этом он добавил, что ЕС «на всех уровнях» поддерживает дружественную Украину.

«С Россией … мы сохраняем открытыми все каналы связи», — пояснил Мишель.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент страны Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Вооруженные силы РФ наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.