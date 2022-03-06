Москва, 6 марта, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Всероссийский фестиваль авторской фотографии пройдёт с 5 ноября по 4 декабря 2022 года. Презентация мероприятия состоялась 5 марта в рамках фестиваля природы «Первозданная Россия», сообщает агентство ТАСС.

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Фестиваль проводится Российско-военным историческим обществом, Фондом гуманитарных проектов и системой мультимедийных парков «Россия — моя история». Мероприятия фотофестиваля пройдут в 23 городах России, где расположены данные парки.

Участники фестиваля представят фотопроекты по нескольким темам: «Люди и история», «Маяки времени», «Архитектурный код», «Память места» и «Артефакты России». Отбор проектов проведёт экспертный совет фестиваля.

В состав экспертного совета вошли помощник президента РФ, председатель РВИО Владимир Мединский, заместитель министра культуры РФ Алла Манилова, генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев, генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, председатель Союза художников России Андрей Ковальчук и президент Творческого союза художников России, академик Российской академии художеств Константин Худяков. Генеральным продюсером фестиваля является Центр развития искусства и фотографии Пролаб.