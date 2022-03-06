Элиста, 6 марта, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Энергетики в круглосуточном режиме продолжают восстанавливать энергоснабжение Калмыкии после урагана. Помощь коллегам оказывают 13 бригад из соседних регионов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе «Россети Юг».

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

Многочисленные аварии зафиксированы в Черноземельском, Яшкульском, Ики-Бурульском, Приютненском, Целинном районах и в Элисте. К ремонту приступили 117 бригад в составе 281 специалиста и 120 единиц техники. Для энергоснабжения социально значимых объектов используются 176 резервных источников электроснабжения.

ИА REGNUM сообщало, что в Калмыкии подсчитываю ущерб, нанесённый ударом стихии 4 и 5 марта. Штормовое предупреждение из-за ветра, порывы которого достигали 32 метров в секунду, было продлено до утра 6 марта.