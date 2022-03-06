Омск, 6 марта, 2022, 13:03 — ИА Регнум. В Омской области за прошедшие сутки подтверждено 11 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, всего к настоящему времени жертвами COVID-19 в регионе стали 3927 человек. Общее число случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 194 818. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 546 человек. Госпитализировано в ковидные стационары 105 заразившихся.

Выздоровели после COVID-19 за сутки 1018 пациентов, а всего к настоящему времени коронавирус победили 182 266 человек. Уровень коллективного иммунитета составил 64,2% — завершили вакцинацию почти 1092 тыс. жителей.