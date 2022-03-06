Лондон, 6 марта, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что происходящее на Украине — это не конфликт НАТО и не станет им.

Chatham House Борис Джонсон

«Это не конфликт НАТО, и он не станет таковым», — написал он в статье для New York Times. «Ни один союзник не направил боевые подразделения на Украину», — добавил он.

«В январе Соединенное Королевство было в числе европейских стран, направляющих помощь Украине в сфере обороны. Теперь в этих усилиях участвуют более 20 стран», — пишет Джонсон.

Вместе с тем он отметил, что государства НАТО не испытывают враждебности в отношении граждан РФ и «не имеют желания» ставить под сомнение «величие страны и мировой державы».