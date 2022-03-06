Тула, 6 марта, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Жители Тулы в социальных сетях жалуются на опустевшие полки с товарами первой необходимости в магазинах.

Дарья Драй ИА REGNUM Полки с рисом

В паблике «Тула Жесть» появились фотографии из магазина крупной торговой сети, на которых видны пустые полки. Покупатели разобрали крупы, макароны, сахар, масло, консервы.

В комментариях пользователи отмечают, что паника создаётся искусственно.

По данным «Тульских новостей», частичный дефицит наблюдается и в аптеках города.

«Люди стали сметать все с полок с 24 февраля. Особенной популярностью пользуются мази, противовирусные препараты, антибиотики, мази, противозачаточные и антидепрессанты. Будут ли поставки некоторых антидепрессантов, пока не известно», — рассказал журналистам провизор одной из аптек крупной сети.

Представитель другой аптечной сети заверил, что дефицита как такого нет, но спрос на отдельные препараты сильно вырос.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минпромторге РФ разрешил розничным сетям вводить ограничения на продажу товаров, имеющих минимальную наценку, в одни руки.