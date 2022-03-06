Москва, , 12:57 — REGNUM Роскомнадзор потребовал от интернет-ресурса Zello прекратить рассылку недостоверной информации о спецоперации на Украине, говорится в сообщении ведомства.

Роскомнадзор направил администрации американского ресурса Zello (Zello Inc.) требование прекратить рассылку сообщений, в которых содержится недостоверная информация о ходе спецоперации ВС РФ на территории Украины, отмечается в сообщении.

Администрация Zello в установленный законом срок требование Роскомнадзора не выполнила — в течение 24 часов доступ к этому приложению на территории РФ будет ограничен.