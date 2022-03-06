Донецк, , 12:55 — REGNUM ДНР эвакуировала из Мариуполя и пригородов более 300 человек, несмотря на провокации украинских националистов. Об этом 6 марта сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

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Между тем, ВСУ обстреляли Донецк, выпустив 9 мин калибром 120 мм, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

Ранее сообщалось, что ВСУ ведут обстрел Киевского района Донецка и Червоногвардейского района Макеевки из БМ-21 «Град», сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

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