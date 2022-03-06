* запрещённая в России организация

Ростов-на-Дону, , 12:59 — REGNUM Украинский гражданин, являющийся членом украинской экстремистской националистической организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), был задержан правоохранителями в Ростовской области. Об этом 6 марта сообщает пресс-служба управления ФСБ по региону.

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«4 марта УФСБ России по Ростовской области при координирующей роли центрального аппарата ФСБ России на территории региона выявлен гражданин Украины, принимавший участие в боевых действиях на стороне незаконного вооруженного формирования «Украинская добровольческая армия» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), член запрещенной на территории РФ экстремистской организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что правоохранители возбудили против задержанного два уголовных дела — по части 2 статьи 208 УК РФ (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем) и части 2 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).

Помимо того, добавляется, что во время обысков по месту жительства подозреваемого были найдены и изъяты предметы, которые указывают «на его участие в боевых действиях в составе незаконного вооруженного формирования».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший советник министра обороны США полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что в настоящее время силовики Украины, которые используют мирное население украинских городов в качестве «живого щита», ведут себя подобно ближневосточным экстремистам.