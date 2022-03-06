Москва, 6 марта, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Российский телескоп ART-XC на космической обсерватории «Спектр-РГ» продолжает выполнять научные задачи после отключения немецкого инструмента eROSITA. Об этом сообщил научный руководитель проекта «Спектр-РГ» Рашид Сюняев 6 марта агентству ТАСС.

eROSITA Animation Космический телескоп «Спектр-РГ»

Сюняев рассказал, что российские учёные уже прорабатывают программу дальнейшей работы астрофизической обсерватории. Он отметил, что после отключения телескопа eROSITA работающие с инструментом ART-XC учёные могут проводить наблюдения без согласования с германской стороной.

Руководитель проекта «Спектр-РГ» добавил, что eROSITA переведён в «безопасный режим». Он объяснил, что полное отключение инструмента затруднило бы возможность его повторного запуска.

Проект «Спектр-РГ» реализовывался Роскосмосом совместно с Немецким центром авиации и космонавтики. Запуск космической обсерватории произведён в июле 2019 года.

Обсерватория «Спектр-РГ» оснащена российским телескопом ART-XC и немецким eROSITA. Отечественный телескоп работает в жёстком рентгеновском диапазоне, немецкий — в мягком.

26 февраля генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что немецкие специалисты получили указание отключить телескоп eROSITA. Это решение стало последствием антироссийских санкций правительства Евросоюза из-за начала специальной военной операции России по защите жителей Донбасса.