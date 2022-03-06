6 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Наталья Стрельцова, , 15:50 — REGNUM В Музее кино открылась выставка «Ия и Я», посвященная 75-летию со дня рождения Юрия Богатырёва — одного из самых ярких актеров отечественного кино и театра 70−80-х годов, звезды не сходящих с экранов фильмов Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Несколько дней из жизни И.И. Обломова», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Родня». Выставка показывает еще одну сторону таланта Богатырева — самобытного и плодовитого художника. У многих его друзей есть в архиве рисунки, портреты и открытки, созданные им в подарок.

Музей кино Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке представлены предметы из архива народной артистки СССР Ии Саввиной. архив поступил в музей в конце 2021 года по инициативе супруга актрисы — актера и кинорежиссера Анатолия Васильева. В коллекции представлены личные вещи Ии Сергеевны, графические произведения (большинство из которых выполнено друзьями и близкими актрисы), сувениры, обыгрывающие образы экранных персонажей Саввиной, рукописи (дневники актрисы, письма друзей, открытки), фотографии и т.д.

Выставка «Ия и Я», посвященная 75-летию со дня рождения Юрия Богатырёва Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «Ия и Я» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Ия и Я», посвященная 75-летию со дня рождения Юрия Богатырёва. Дарья Борисова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Игорь Лемешев. Эскизы декораций к фильму «Мертвые души» (режиссера Михаила Швейцер, Мосфильм, 1984) 1982 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «Ия и Я» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Игорь Лемешев. Эскизы декораций к фильму «Мертвые души» (режиссера Михаила Швейцер, Мосфильм, 1984) 1982 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Юрий Пугач. Эскизы декораций к фильму «Открытая книга». (Режиссер Виктор Титов, Мосфильм, 1984). 1982. Кабинет Лебедева Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Юрий Богатырёв родился в 1947 году в Риге в семье офицера военного-морского флота СССР Георгия Андриановича Богатырёва. У Юры была сестра Маргарита. В 1953 году отца перевели в Москву. Юру отдали учиться в Нахимовское училище, но он его не окончил. Потом учился в Художественно-промышленном училище имени М.И. Калинина на ковроткацком отделении. Училище он не окончил, так как у него от краски у него началась экзема. Полученные в училище художественные навыки Богатырёв развивал всю жизнь. В возрасте восемнадцати лет попал в театральную студию, а в 1966 году поступил в Театральное училище имени Б.В. Щукина на курс Юрия Катина-Ярцева.

Юрий Богатырёв. Поздравительные открытки, созданные для Ии Саввиной Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Юрий Богатырёв. Поздравительные открытки, созданные для Ии Саввиной Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Юрий Богатырёв. Поздравительные открытки, созданные для Ии Саввиной Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Юрий Богатырёв. Поздравительные открытки, созданные для Ии Саввиной Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ия Саввина родилась в 1939 году в Воронеже. Её отец Сергей Гаврилович Саввин прошел Великую Отечественную войну, после которой в семью не вернулся и в воспитании дочерей Ии и Аллы участия не принимал. Мать Ии Саввиной Вера Кутепова была врачом.

На выставке «Ия и Я» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Рустам Хамдамов. Портрет актрисы Ии Савиной Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Неизвестный автор. Фаина Раневская. 1946 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Белла Маневич. Эскиз декорации «Мол» к фильму «Дама с собачкой». 1960 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ия Саввина и Юрий Богатырев родились 2 марта. «Конечно, дружили они не поэтому. Но иногда в шутку объясняли фактом рождения в один день то родство душ, то абсолютное взаимное доверие, которое установилось между ними сразу же после знакомства. А оно случилось на съёмках многосерийного фильма «Открытая книга» (1977, к/ст «Ленфильм», реж. Виктор Титов) по одноименному роману Вениамина Каверина. Богатырев и Саввина сыграли в нём мужа и жену. В том же году оба актера перешли в МХАТ — Саввина из театра им. Моссовета, а Богатырёв из «Современника».

Выставка «Ия и Я», посвященная 75-летию со дня рождения Юрия Богатырёва Наталья Стрельцова © ИА REGNUM На выставке «Ия и Я» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

»Тонкого, ранимого Юрия Богатырёва близкие называли «человеком без кожи». Этот крупный высокий мужчина от грубого слова мог расплакаться, как ребенок. А умная, проницательная Ия Саввина была остра на язык и своими характеристиками многих «припечатывала» на месте. Тем не менее они крепко дружили, Богатырёв был завсегдатаем хлебосольного дома Ии Саввиной и её супруга, актёра Анатолия Васильева», — отмечают организаторы выставки.

Афиша к фильму «Свой среди чужих, чужой среди своих» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Афиша к фильму «Свой среди чужих, чужой среди своих» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Афиша к фильму «Дама с собачкой» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Ия и Я», посвященная 75-летию со дня рождения Юрия Богатырёва Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Ия и Я», посвященная 75-летию со дня рождения Юрия Богатырёва Наталья Стрельцова © ИА REGNUM На выставке «Ия и Я» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Ия и Я» проходит с 5 марта по 17 мая 2022 года в Музее кино по адресу: Проспект Мира, 119, стр.36